Игрок МБА Трушкин — о матче с «Уралмашем»: надеюсь, в воскресенье мы победим

Форвард МБА Владислав Трушкин поделился настроем перед матчем за 3-е место Winline Кубка России с «Уралмашем». Команды встретятся в воскресенье, 17 марта. Игра состоится в Екатеринбурге и начнётся в 14:00 по московскому времени.

«Финал четырёх» — довольно краткосрочное соревнование, поэтому сейчас наша задача — восстановиться. Мы потренируемся, подготовимся к игре с нашим следующим соперником. И, надеюсь, в воскресенье мы победим», — приводит слова Трушкина официальный сайт Российской Федерации Баскетбола.

Напомним, что МБА уступил в полуфинальной игре «Пари Нижний Новгород» со счётом 71:78. В финале Кубка России «Пари Нижний Новгород» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Начало игры — в 17:00 мск.