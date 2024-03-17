«Хьюстон» обыграл «Кливленд» и продлил победную серию до пяти матчей

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:103.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Грин, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 13 очков и 16 передач. Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отметился Карис Леверт, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Хьюстон» продлил победную серию до пяти матчей. «Кливленд», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. На данный момент «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции. «Хьюстон», в свою очередь, занимает 11-е место на Западе.