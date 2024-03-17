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Хьюстон Рокетс — Кливленд Кавальерс 117:103, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 17 марта

«Хьюстон» обыграл «Кливленд» и продлил победную серию до пяти матчей
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:103.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Смит II - 20, Томпсон - 18, Ванвлит - 13, Брукс - 12, Грин - 9, Тэйт - 8, Ландейл - 6, Баллок - 3, Холидей - 2, Уильямс, Марьянович
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 21, Ньянг - 14, Митчелл - 13, Гарлэнд - 12, Меррилл - 11, Аллен - 10, Окоро - 10, Томпсон - 5, Портер - 4, Джонс - 3, Джером, Уэйд

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Грин, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Фред Ванвлит оформил дабл-дабл из 13 очков и 16 передач. Лучшей результативностью в составе «Кливленда» отметился Карис Леверт, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Хьюстон» продлил победную серию до пяти матчей. «Кливленд», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. На данный момент «Кливленд» занимает третье место в Восточной конференции. «Хьюстон», в свою очередь, занимает 11-е место на Западе.

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