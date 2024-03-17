Айзея Томас может подписать 10-дневный контракт с «Финиксом»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный участник Матча всех звёзд Айзея Томас планирует подписать 10-дневный контракт с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент «Финикс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. За последние три матча команда одержала две победы и потерпела одно поражение. В следующем матче «Финикс» встретится с «Милуоки Бакс». Матч состоится 17 марта, начало — 20:00 мск.

Последний полноценный сезон в НБА Айзея провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.