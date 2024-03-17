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Юта Джаз — Миннесота Тимбервулвз 100:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 17 марта

«Миннесота» обыграла «Юту» и продолжает борьбу за лидерство на Западе
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В ночь с 16 на 17 марта мск на площадке «Дельта-центра» в американском Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Юта Джаз» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 100:119.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
100 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 18, Хендрикс - 15, Юртсевен - 14, Сенсабо - 8, Джузэнг - 8, Кесслер - 7, Данн - 4, Престон - 2, Поттер - 2, Хортон-Такер, Льюис, Саманич
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Конли - 25, Рид - 22, Гарза - 9, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 8, Майнотт - 5, Андерсон - 4, Маклафлин - 3, Моррис - 2, Уоррен - 2, Мур, Миллер

Первая половина матча прошла в абсолютном равенстве — вничью завершились как первая, так и вторая четверти. В третьей четверти гости оторвались от соперника на 10 очков, а в заключительном отрезке матча ещё больше упрочили своё преимущество, одержав итоговую победу "+19".

«Миннесота» выиграла второй матч подряд и продолжает борьбу за лидерство в Западной конференции — «Тимбервулвз» занимают третью строчку турнирной таблицы, уступая одну победу находящимся выше «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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