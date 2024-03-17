«Миннесота» обыграла «Юту» и продолжает борьбу за лидерство на Западе

В ночь с 16 на 17 марта мск на площадке «Дельта-центра» в американском Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Юта Джаз» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 100:119.

Первая половина матча прошла в абсолютном равенстве — вничью завершились как первая, так и вторая четверти. В третьей четверти гости оторвались от соперника на 10 очков, а в заключительном отрезке матча ещё больше упрочили своё преимущество, одержав итоговую победу "+19".

«Миннесота» выиграла второй матч подряд и продолжает борьбу за лидерство в Западной конференции — «Тимбервулвз» занимают третью строчку турнирной таблицы, уступая одну победу находящимся выше «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».