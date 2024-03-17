Все результаты игрового дня НБА 17 марта
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В ночь с 16 на 17 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 17 марта
- «Хьюстон Рокетс» – «Кливленд Кавальерс» — 117:103;
- «Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» — 109:98;
- «Индиана Пэйсерс» – «Бруклин Нетс» — 121:100;
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 126:107;
- «Мемфис Гриззлиз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 112:118;
- «Чикаго Буллз» – «Вашингтон Уизардс» — 127:98;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:128;
- «Юта Джаз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 100:119;
- «Сакраменто Кингз» – «Нью-Йорк Никс» — 91:98.
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
117 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Смит II - 20, Томпсон - 18, Ванвлит - 13, Брукс - 12, Грин - 9, Тэйт - 8, Ландейл - 6, Баллок - 3, Холидей - 2, Уильямс, Марьянович
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 21, Ньянг - 14, Митчелл - 13, Гарлэнд - 12, Меррилл - 11, Аллен - 10, Окоро - 10, Томпсон - 5, Портер - 4, Джонс - 3, Джером, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 98
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Убре - 22, Хилд - 14, Рид - 11, Пэйн - 10, Батюм - 8, Мартин - 6, Лоури - 5, Бамба - 3, Даутин, Каунсил
Шарлотт Хорнетс: Манн - 21, Дав. Бертанс - 16, Бриджес - 14, Уильямс - 14, Ричардс - 11, Мицич - 11, Миллер - 6, Покушевски - 5, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 100
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 28, Несмит - 16, Халибёртон - 14, Макконнелл - 13, Шиппард - 11, Тёрнер - 11, Смит - 9, Нембард - 7, Топпин - 6, Джексон - 4, Браун - 2, Уокер, Джонсон, Джексон
Бруклин Нетс: Томас - 22, Джонсон - 14, Шрёдер - 13, Уотфорд - 12, Финни-Смит - 12, Клэкстон - 9, Бриджес - 7, Смит - 4, Шарп - 3, Уокер - 2, Уилсон - 2, Бэйтс-Диоп, Клауни
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 30, Уильямсон - 26, Ингрэм - 22, Мёрфи - 20, Маршалл - 11, Альварадо - 7, Робинсон-Эрл - 6, Валанчюнас - 4, Джонс, Хоукинс, Райан, Зеллер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 28, Саймонс - 25, Эйтон - 20, Камара - 11, Уокер - 10, Хендерсон - 9, Рупер - 2, Мюррэй, Браун, Минайя, Рит, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 22, Джексон - 19, Джексон - 19, Альдама - 16, Ларэвиа - 14, Кеннард - 9, Кончар - 9, Габриэль - 2, Джарро - 2, Уильямс Мл., Уильямс, Стивенс
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 23, Холмгрен - 22, Гилджес-Александер - 20, Гидди - 13, Дорт - 12, Джо - 10, Хэйворд - 6, Уильямс - 6, Уоллес - 4, Уиггинс - 2, Уильямс, Уотерс III, Бийомбо, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
127 : 98
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз: Досунму - 34, Вучевич - 29, Карузо - 16, Драммонд - 13, Дерозан - 13, Битим - 6, Терри - 6, Крэйг - 4, Картер - 2, Саного - 2, Тэйлор - 2, Фанк, Дрелл
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 16, Кулибали - 15, Пул - 13, Шампани - 11, Кузма - 11, Холмс - 7, Оморуи - 7, Болдуин Мл. - 6, Дэвис - 5, Батлер - 5, Гилл - 2, Авдия, Бернард
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Расселл - 23, Хатимура - 14, Ривз - 11, Дэвис - 8, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 7, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Куминга - 23, Уиггинс - 16, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 8, Грин - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 3, Муди, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
100 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 18, Хендрикс - 15, Юртсевен - 14, Сенсабо - 8, Джузэнг - 8, Кесслер - 7, Данн - 4, Престон - 2, Поттер - 2, Хортон-Такер, Льюис, Саманич
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Конли - 25, Рид - 22, Гарза - 9, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 8, Майнотт - 5, Андерсон - 4, Маклафлин - 3, Моррис - 2, Уоррен - 2, Мур, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
91 : 98
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Сабонис - 21, Фокс - 20, Монк - 18, Барнс - 16, Мюррэй - 11, Эллис - 5, Макги, Дуарте, Хаертер, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Лень, Форд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Дивинченцо - 15, Бёркс - 12, Харт - 9, Богданович - 9, Хартенштайн - 7, Ачиува - 2, Ануноби - 2, Макбрайд, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
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