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Джокович обменялся с Карри подарками на матче НБА «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

Джокович обменялся с Карри подарками на матче НБА «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Сербский теннисист по завершению игры обменялся с лидером «воинов» Стефеном Карри памятными подарками. Джокович подписал и вручил баскетболисту ракетку, а Карри в ответ отдал теннисисту подписанную джерси.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Лейкерс» со счётом 128:121. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Леброн Джеймс, который набрал 40 очков. В составе «воинов» 31 очком отметился Карри.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Расселл - 23, Хатимура - 14, Ривз - 11, Дэвис - 8, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 7, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Куминга - 23, Уиггинс - 16, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 8, Грин - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 3, Муди, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
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