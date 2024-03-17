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Джокович обменялся с Карри подарками на матче НБА «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Сербский теннисист по завершению игры обменялся с лидером «воинов» Стефеном Карри памятными подарками. Джокович подписал и вручил баскетболисту ракетку, а Карри в ответ отдал теннисисту подписанную джерси.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Голден Стэйт» на выезде одержал победу над «Лейкерс» со счётом 128:121. Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Леброн Джеймс, который набрал 40 очков. В составе «воинов» 31 очком отметился Карри.