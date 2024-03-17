Стало известно, почему Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Голден Стэйт»

Стала известна причина, по которой тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Источники сообщают, что игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму роговицы глаза. Поэтому он остался в раздевалке против «Уорриорз», — написал известный инсайдер НБА Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В завершившемся сегодня ночью матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 121:128. До своей травмы Энтони Дэвис успел набрать восемь очков. В общем он провёл на площадке без малого 12 минут.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков, а также восемь подборов и девять результативных передач.