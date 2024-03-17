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Стало известно, почему Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Голден Стэйт»

Стало известно, почему Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Голден Стэйт»
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Стала известна причина, по которой тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Источники сообщают, что игрок «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму роговицы глаза. Поэтому он остался в раздевалке против «Уорриорз», — написал известный инсайдер НБА Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В завершившемся сегодня ночью матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 121:128. До своей травмы Энтони Дэвис успел набрать восемь очков. В общем он провёл на площадке без малого 12 минут.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 40 очков, а также восемь подборов и девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 128
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Расселл - 23, Хатимура - 14, Ривз - 11, Дэвис - 8, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 7, Кристи - 3, Мэйс, Джайлс, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 26, Куминга - 23, Уиггинс - 16, Джексон-Дэвис - 10, Пол - 8, Грин - 6, Подзиемски - 5, Пэйтон II - 3, Муди, Луни, Робинсон, Шарич, Киньонес
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