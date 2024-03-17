Обрадович: Кевин Пантер пропустит две ближайших игры «Партизана»

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович прокомментировал вынужденное отсутствие в команде форварда Зака Ледея, который сейчас находится в США на похоронах своего отца, и рассказал о временном исключении из состава форварда Кевина Пантера.

Оба этих игрока не принимали участие в матче национальной лиги, в котором «Партизан» уверенно победил «ФМП» со счетом 88:57

«Я узнал об этом три минуты назад. Я позвонил ему, чтобы выразить соболезнования. Мы ни о чем больше не говорили. Нет смысла обсуждать что-то в такой момент», — сказал Обрадович о Ледее на послематчевой пресс-конференции.

29-летний Зак Ледей в этом сезоне Евролиги набирает в среднем 10,3 очка, 4,4 подбора и 1,6 передачи. Пока неизвестно когда он вернется из США в Европу.

Комментируя отсутствие Пантера, Обрадович сказал:

«Количество игрового времени зависит от двух факторов: соперника и главное – поведения игроков на тренировках. Моё решение состоит в том, что Пантера не будет в команде. Он в форме, но он отдохнет перед двумя играми на следующей неделе».

На следующей неделе «Партизан» сыграет два матча Евролиги – против «Басконии» во вторник и против «Реала» в четверг.

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