«Уралмаш» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв МБА

Сегодня, 17 марта, в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоялся матч в рамках турнира Кубка России за третье место между хозяевами площадки «Уралмашем» и гостями из Москвы МБА. Со счётом 82:70 (19:17, 18:15, 17:15, 28:23) победила команда «Уралмаш».
Лучшую результативность на протяжении игры со стороны победителей показал Антон Глазунов, который смог набрать 25 очков, Стэнли Уиттакер, набрав 19 очков и сделав 6 подборов и 3 передачи, а также Эллис Октавиус, который набрал 15 очков и сделал 2 перехвата.
Со стороны проигравшей стороны лучшие показатели продемонстрировал Евгений Воронов, который набрал 22 очка и осуществил 2 перехвата. Также отличились Андрей Лопатин, набравший 22 очка и 5 подборов, и Владислав Трушкин, которому удалось набрать 11 очков и оформить 6 подборов.
Напомним, что сегодня в 17:00 по мск состоится матч за первое место в рамках Кубка России между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород».
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