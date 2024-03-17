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«Уралмаш» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв МБА

«Уралмаш» стал бронзовым призёром Кубка России, обыграв МБА
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Сегодня, 17 марта, в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) состоялся матч в рамках турнира Кубка России за третье место между хозяевами площадки «Уралмашем» и гостями из Москвы МБА. Со счётом 82:70 (19:17, 18:15, 17:15, 28:23) победила команда «Уралмаш».

Winline Кубок России . За 3-е место
17 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
82 : 70
МБА
Москва
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Уиттакер, Балашов, Михеев, Юрков, Прощенко, Манихин, Захаров
МБА: Исмаилов, Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов

Лучшую результативность на протяжении игры со стороны победителей показал Антон Глазунов, который смог набрать 25 очков, Стэнли Уиттакер, набрав 19 очков и сделав 6 подборов и 3 передачи, а также Эллис Октавиус, который набрал 15 очков и сделал 2 перехвата.

Со стороны проигравшей стороны лучшие показатели продемонстрировал Евгений Воронов, который набрал 22 очка и осуществил 2 перехвата. Также отличились Андрей Лопатин, набравший 22 очка и 5 подборов, и Владислав Трушкин, которому удалось набрать 11 очков и оформить 6 подборов.

Напомним, что сегодня в 17:00 по мск состоится матч за первое место в рамках Кубка России между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород».

Winline Кубок России . Финал
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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