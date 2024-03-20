Евролига, 19 марта: результаты игрового дня, турнирная таблица

Вчера, 19 марта, состоялось пять встреч 30-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

19 марта, результаты игрового дня:

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:72.

«Жальгирис» (Литва) — «Виртус» (Италия) — 96:81.

«Альба» (Германия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 79:86.

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 98:90.

«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 87:83.

Напомним, заключительный 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги пройдёт с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» будет проведён в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона испанский клуб одолел «Олимпиакос» (79:78).