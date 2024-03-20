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Евролига, 19 марта: результаты игрового дня, турнирная таблица

Евролига, 19 марта: результаты игрового дня, турнирная таблица
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Вчера, 19 марта, состоялось пять встреч 30-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

19 марта, результаты игрового дня:

  • «Анадолу Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:72.
  • «Жальгирис» (Литва) — «Виртус» (Италия) — 96:81.
  • «Альба» (Германия) — «Реал» Мадрид (Испания) — 79:86.
  • «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 98:90.
  • «Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 87:83.
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 72
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Дом, Уиллис, Джонс
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
96 : 81
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Монтвила, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Виртус Болонья: Лундберг, Белинелли, Пайола, Добрич, Масколо, Ломаж, Шенгелия, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
79 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Тиман
Реал Мадрид: Козёр, Дианье, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Ябуселе, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
98 : 90
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
АСВЕЛ: Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 83
Баскония
Витория, Испания
Партизан: Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке

Напомним, заключительный 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги пройдёт с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» будет проведён в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона испанский клуб одолел «Олимпиакос» (79:78).

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