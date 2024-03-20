Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»

В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Сан-Антонио Спёрс» уступили на своей площадке «Даллас Маверикс» со счётом 107:113.

Первая четверть осталась за «Далласом» с перевесом в восемь очков, до большого перерыва «Спёрс» полностью отыграли этот отрыв, но отпустили «Маверикс» в новый — на девять очков. По итогам третьей четверти гости выигрывали "+7". В заключительно отрезке «Сан-Антонио» удавалось выйти вперёд, но концовка матча осталась за игроками «Далласа».

В составе гостей трипл-дабл оформил лёгкий форвард Лука Дончич, на счету которого 18 набранных очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

Для «Маверикс» эта победа стала шестой в семи последних матчах регулярного чемпионата НБА.