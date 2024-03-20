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Сан-Антонио Спёрс — Даллас-Маверикс 107:113, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 20 марта

Трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»
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В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Сан-Антонио Спёрс» уступили на своей площадке «Даллас Маверикс» со счётом 107:113.

НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Джонс - 22, Васселл - 19, Джонсон - 14, Сохан - 13, Вембаньяма - 12, Брэнэм - 11, Шампани - 6, Осман - 5, Барлоу - 4, Уэсли - 1, Грэм, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Дончич - 18, Экзам - 16, Гэффорд - 13, Лайвли - 12, Вашингтон - 8, Хардуэй-младший - 5, Клебер - 5, Харди - 4, Джонс - 4, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Первая четверть осталась за «Далласом» с перевесом в восемь очков, до большого перерыва «Спёрс» полностью отыграли этот отрыв, но отпустили «Маверикс» в новый — на девять очков. По итогам третьей четверти гости выигрывали "+7". В заключительно отрезке «Сан-Антонио» удавалось выйти вперёд, но концовка матча осталась за игроками «Далласа».

В составе гостей трипл-дабл оформил лёгкий форвард Лука Дончич, на счету которого 18 набранных очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

Для «Маверикс» эта победа стала шестой в семи последних матчах регулярного чемпионата НБА.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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