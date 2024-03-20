В ночь с 19 на 20 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 марта

«Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:137.

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:92.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 91:104.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 107:113.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:115.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), набравший 42 очка при 10 подборах и трёх результативных передачах.