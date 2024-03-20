Все результаты игрового дня НБА 20 марта
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В ночь с 19 на 20 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 20 марта
- «Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:137.
- «Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:92.
- «Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 91:104.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 107:113.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:115.
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), набравший 42 очка при 10 подборах и трёх результативных передачах.
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
114 : 137
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Шампани - 16, Бернард - 16, Кисперт - 16, Батлер - 15, Пул - 13, Болдуин Мл. - 12, Гилл - 12, Холмс - 12, Дэвис - 2, Джонс, Авдия
Хьюстон Рокетс: Грин - 42, Томпсон - 25, Смит II - 18, Грин - 12, Ландейл - 10, Холидей - 7, Ванвлит - 7, Тэйт - 6, Марьянович - 5, Уильямс - 3, Брукс - 2, Баллок
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 92
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Энтони - 21, Саггс - 16, Банкеро - 13, Вагнер - 13, Вагнер - 11, Айзек - 8, Картер - 8, Битадзе - 6, Скофилд - 5, Хьюстан - 3, Инглс - 3, Харрис - 3, Блэк - 2, Океке, Фульц
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 21, Мицич - 20, Бриджес - 16, Манн - 11, Смит - 8, Уильямс - 5, Ричардс - 4, Покушевски - 3, Бэйли - 2, Тор - 2, Макгауэнс, Дав. Бертанс
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
91 : 104
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Томас - 25, Бриджес - 15, Шрёдер - 12, Джонсон - 10, Шарп - 8, Клэкстон - 8, Уилсон - 6, Уокер - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Финни-Смит - 2, Смит, Уотфорд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Макколлум - 16, Нэнс - 13, Джонс - 11, Ингрэм - 11, Мёрфи - 10, Валанчюнас - 8, Маршалл - 4, Альварадо - 3, Хоукинс, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
107 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Джонс - 22, Васселл - 19, Джонсон - 14, Сохан - 13, Вембаньяма - 12, Брэнэм - 11, Шампани - 6, Осман - 5, Барлоу - 4, Уэсли - 1, Грэм, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Ирвинг - 28, Дончич - 18, Экзам - 16, Гэффорд - 13, Лайвли - 12, Вашингтон - 8, Хардуэй-младший - 5, Клебер - 5, Харди - 4, Джонс - 4, Пауэлл, Лоусон, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 115
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Макдэниелс - 26, Конли - 13, Андерсон - 12, Гарза - 11, Моррис - 8, Уоррен - 6, Александер-Уолкер - 4, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Портер - 26, Маррей - 18, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 9, Холидэй - 6, Браун - 3, Джексон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Пикетт, Хафф
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