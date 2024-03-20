Райкович высказался о легионерах «Енисея» в преддверии матча в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович отметил высокое влияние атакующего защитника Ксэвьера Ратэн-Мэйса и разыгрывающего Джеремайи Мартина на красноярский «Енисей». Напомним, матч между командами состоится сегодня, 20 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ратэн-Мэйс поддерживает высокую результативность в каждом матче, [Джеремайя] Мартин помогает в созидании — в команде есть ряд качественных ролевых игроков, которые хорошо действуют в системе… Следующая игра будет очень важна для нас, чтобы сделать следующий шаг в этом прогрессе», — цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что на данный момент армейцы располагаются на втором месте группы А, имея в своём распоряжении 24 победы при семи поражениях. Красноярцы, в свою очередь, находятся на шестом месте группы А с 16 победами при 15 поражениях.