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Райкович высказался о легионерах «Енисея» в преддверии матча в Единой лиге

Райкович высказался о легионерах «Енисея» в преддверии матча в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович отметил высокое влияние атакующего защитника Ксэвьера Ратэн-Мэйса и разыгрывающего Джеремайи Мартина на красноярский «Енисей». Напомним, матч между командами состоится сегодня, 20 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ратэн-Мэйс поддерживает высокую результативность в каждом матче, [Джеремайя] Мартин помогает в созидании — в команде есть ряд качественных ролевых игроков, которые хорошо действуют в системе… Следующая игра будет очень важна для нас, чтобы сделать следующий шаг в этом прогрессе», — цитирует Райковича официальный сайт ЦСКА.

Отметим, что на данный момент армейцы располагаются на втором месте группы А, имея в своём распоряжении 24 победы при семи поражениях. Красноярцы, в свою очередь, находятся на шестом месте группы А с 16 победами при 15 поражениях.

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