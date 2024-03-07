«Енисей» урвал бриллиант, а ЦСКА нашёл напарника Уэйру. Топ-5 трансферов Единой лиги

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ является одним из самых ровных и конкурентных в истории. В том числе это стало возможным благодаря тому, что очень много команд удачно подписали новичков в межсезонье. «Чемпионат» составил топ-5 трансферов, которые эффективнее всего сказались на командах.

Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»)

Ксэвьер Ратэн-Мэйс Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»

Канадец перешёл в красноярский коллектив из турецкого «Меркезефенди». До этого у него был опыт игры в Греции, Израиле, Румынии, Австралии и даже в НБА. В лучшей лиге мира Ксэвьер провёл пять матчей в составе «Мемфис Гриззлиз». Однако каких-то авансов относительно игры в «Енисее» ему не давали, а Ксэвьеру это и не было нужно. Ратэн-Мэйс начал с места в карьер и уже в четвёртом матче за команду набрал 38 очков. По итогам первого игрового месяца канадец был признан MVP. «Парме» так он вообще отгрузил 42 очка, остановившись в семи очках от повторения рекорда лиги, который принадлежит Стефану Еловацу.

На данный момент у канадца в активе 17 матчей, в которых он набирал 25 и более очков. Самое важное заключается в том, что Ратэн-Мэйс не только набирает много очков и делает это красиво, но и приносит огромное количество пользы для команды. Если в первых матчах Ксэвьер действительно пытался играть только от себя, то затем он стал отдавать больше результативных передач и лучше защищаться. Подписание легионера круто поменяло «Енисей», и благодаря его усилиям красноярцы впервые за два года гарантировали себе участие в плей-офф, причём сделали это заранее, попав в топ-6 по итогам первого этапа.

Би Джей Джонсон («Парма»)

Би Джей Джонсон Фото: Александр Павлов, БК «Зенит»

Американец присоединился к пермскому клубу, перейдя из испанского «Бетиса». «Парма» стала для Джонсона лишь вторым европейским клубом в карьере. До этого он выступал в Лиге развития НБА и в Австралии. Успел Би Джей сыграть 21 матч и в лучшей лиге мира, он делал это в составах «Атланты», «Сакраменто» и «Орландо». Как и Рэйтан-Мэйсу, Би Джею потребовалось время на адаптацию. Первая вспышка произошла в гостевом матче с ЦСКА, когда американец отгрузил армейцам 33 очка. Джонсон продолжил осваиваться в лиге, и всё это привело к тому, что он был признан MVP января.

Всего на его счёту пять матчей, в которых он набирал 30 и более очков. Джонсон максимально эффективен как на своей половине площадке, так и на стороне соперника. Би Джей — третий по подборам в команде и второй по перехватам. Естественно, он лучший по набранным очкам. Легионер прекрасно вписался в игровую модель Евгения Пашутина, параллельно найдя определённую «химию» с главным тренером. Этот заряд мощной энергии передаётся всей команде, которая благодаря этому, как и «Енисей», досрочно завоевала право сыграть в плей-офф.

Мело Тримбл (ЦСКА)

Мело Тримбл Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

Последним клубом защитника был китайский «Шанхай». До этого он защищал цвета команд из Турции, Испании, Австралии и Пуэрто-Рико. Тримбл был подписан в качестве замены ушедшему Алексею Шведу. Точнее, заменой Шведа в этом сезоне выступил Каспер Уэйр, который уже был в команде, а Мело стал его сменщиком.

И только сейчас, когда Уэйр выбыл на длительный срок после операции на стопе, Тримбл стал основным разыгрывающим армейцев. Однако последний приносил пользу и выходя со скамейки. У Уэйра и Тримбла практически идентичные показатели, при этом Мело отлично подменяет Каспера в его отсутствие, но и вместе они только дополняют друг друга. Тримбл отлично вписался в армейский рисунок игры и точно поможет команде в плей-офф.

Винс Хантер («Зенит»)

Винс Хантер Фото: Мария Залознова, Единая лига ВТБ

Для американца «Зенит» стал третьим клубом в Единой лиге. До этого центровой выступал за «Автодор» и УНИКС, где был основным игроком, но в петербургской команде он точно превзошёл все ожидания. Изначально его брали бэкапом Бояна Дублевича, который присоединился к сине-бело-голубым также в минувшее межсезонье.

Но адаптация черногорца в новой лиге прилично затянулась, и только сейчас он набирает обороты. Винс же не растерялся и стал первой скрипкой на передней линии петербуржцев, принося столько пользы, сколько от него, очевидно, не ждали. За это он был в том числе вознаграждён заслуженным вызовом на Матч всех звёзд. Примечательно, что этого не происходило, когда он был в «Автодоре» и УНИКСе.

Ройс Хэмм («Астана»)

Ройс Хэмм Фото: Алина Безгубченко, БК «Минск»

В прошлом сезоне у центрового уже был заход в Лигу ВТБ: он провёл за «Зенит» 26 встреч, однако период в Петербурге Хэмм вряд ли может занести себе в актив. После ухода из стана сине-бело-голубых были слухи, что он попытается пробиться в НБА, но всё же через некоторое время он вернулся в лигу — в «Астану».

Его карьера заиграла новыми красками, сложилось такое ощущение, что он вдохнул жизнь в «Астану», а казахстанский клуб сделал то же самое с американцем. Хэмм очень достойно зашёл в столичный клуб и сразу же наравне с Маркеллом Джонсоном стал лидером коллектива, организовав интересную связку со своим соотечественником. Ройс является лучшим подбирающим лиги и одним из лучших по блок-шотам. Он, как и Винс Хантер, абсолютно заслуженно попал на МВЗ.