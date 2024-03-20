«У нас есть шанс побороться за плей-ин». Лукич после победы «Пари НН» над «Минском»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

«Для нас победа над “Минском” крайне важна с точки зрения результата. У нас есть ещё шанс побороться за выход в плей-ин. Да, неприятный момент с травмами, но что поделать. Готовимся и продолжаем идти дальше.

При этом я хочу похвалить команду “Минска”! Уже четыре матча подряд они портят нервы соперникам. Так что для меня не будет сюрпризом, если они в ближайшее время возьмут победы и лишат тем самым некоторые команды возможности пройти в плей-ин и плей-офф», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги.

«Нижний Новгород» победил «Минск» со счётом 74:61. Подопечные Лукича занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». Клуб из Беларуси – последний в группе. «Минск» проиграл все матчи в регулярном чемпионате. На данный момент серия поражений достигла 33 игр.