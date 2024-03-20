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«У нас есть шанс побороться за плей-ин». Лукич после победы «Пари НН» над «Минском»

«У нас есть шанс побороться за плей-ин». Лукич после победы «Пари НН» над «Минском»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Для нас победа над “Минском” крайне важна с точки зрения результата. У нас есть ещё шанс побороться за выход в плей-ин. Да, неприятный момент с травмами, но что поделать. Готовимся и продолжаем идти дальше.

При этом я хочу похвалить команду “Минска”! Уже четыре матча подряд они портят нервы соперникам. Так что для меня не будет сюрпризом, если они в ближайшее время возьмут победы и лишат тем самым некоторые команды возможности пройти в плей-ин и плей-офф», – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги.

«Нижний Новгород» победил «Минск» со счётом 74:61. Подопечные Лукича занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы «Б». Клуб из Беларуси – последний в группе. «Минск» проиграл все матчи в регулярном чемпионате. На данный момент серия поражений достигла 33 игр.

Единая лига ВТБ . Группа Б
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
74 : 61
Минск
Минск
Пари Нижний Новгород: Смит - 21, Ганькевич - 14, Воронцевич - 12, Близнюк - 7, Стребков - 6, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Чадов - 2, Беленицкий - 1, Ганькевич, Понкрашов, Новакович
Минск: Смит - 21, Огунгбени-Джексон - 17, Микульский - 8, Чебашек - 5, Борисевич - 4, Шливанчанин - 3, Мотовилов - 2, Куратник - 1, Коско, Дуду, Секушенко, Аладко
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