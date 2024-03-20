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«Не ожидали от себя такой игры». Райкович — о поражении ЦСКА от «Енисея» в Единой лиге

«Не ожидали от себя такой игры». Райкович — о поражении ЦСКА от «Енисея» в Единой лиге
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Не ожидали от себя такой игры. Особенно после двух побед, после того как улучшили форму и показывали хороший баскетбол. Удачно стартовали, но затем не справлялись с соперниками в защите один на один, следом ухудшилась организация и особенно эффективность нападения. Болезненное поражение. После такого рода проигрыша нужно чувствовать стыд. А ещё нужно искать пути прийти в себя и играть лучше, проявить себя при первой же возможности. 25-го к нам приезжает «Зенит», – приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА впервые в истории уступил в Москве команде из Красноярска. Армейцы проиграли со счётом 65:74. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джеремайя Мартин, который набрал 28 очков за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в группе «А», уступая лишь казанскому УНИКСу, «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестом месте.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
65 : 74
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: М'Бай - 16, Тримбл - 13, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Ухов - 4, Руженцев - 3, Антонов - 3, Карданахишвили - 3, Хэнлан - 2, Михайловский, Курбанов
Енисей: Мартин - 28, Ратэн-Мэйс - 21, Хопкинс - 11, Балашов - 4, Долинин - 4, Бич - 3, Сонько - 3, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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