«Не ожидали от себя такой игры». Райкович — о поражении ЦСКА от «Енисея» в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от красноярского «Енисея» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Не ожидали от себя такой игры. Особенно после двух побед, после того как улучшили форму и показывали хороший баскетбол. Удачно стартовали, но затем не справлялись с соперниками в защите один на один, следом ухудшилась организация и особенно эффективность нападения. Болезненное поражение. После такого рода проигрыша нужно чувствовать стыд. А ещё нужно искать пути прийти в себя и играть лучше, проявить себя при первой же возможности. 25-го к нам приезжает «Зенит», – приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА впервые в истории уступил в Москве команде из Красноярска. Армейцы проиграли со счётом 65:74. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джеремайя Мартин, который набрал 28 очков за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в группе «А», уступая лишь казанскому УНИКСу, «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестом месте.