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ЦСКА уступил «Енисею» в рамках Единой лиги

ЦСКА уступил «Енисею» в рамках Единой лиги
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В Москве завершился матч группового этапа Единой лиги между ЦСКА и «Енисеем» из Красноярска. Победу со счётом 74:65 одержал «Енисей».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин, на его счету 28 очков, 21 очко на свой счёт записал канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

В составе ЦСКА отличился французский форвард Амат М'Бай, набравший 16 очков, 13 очков на счету американского разыгрывающего Мело Тримбла.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
65 : 74
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: М'Бай - 16, Тримбл - 13, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Ухов - 4, Руженцев - 3, Антонов - 3, Карданахишвили - 3, Хэнлан - 2, Михайловский, Курбанов
Енисей: Мартин - 28, Ратэн-Мэйс - 21, Хопкинс - 11, Балашов - 4, Долинин - 4, Бич - 3, Сонько - 3, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Белянков, Загретдинов

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 25 марта, и встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Енисей» в воскресенье, 24 марта, сыграет с «Пармой» из Перми. Действующим лидером в группе «А» является казанский УНИКС.

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