ЦСКА уступил «Енисею» в рамках Единой лиги
Поделиться
В Москве завершился матч группового этапа Единой лиги между ЦСКА и «Енисеем» из Красноярска. Победу со счётом 74:65 одержал «Енисей».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин, на его счету 28 очков, 21 очко на свой счёт записал канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс.
В составе ЦСКА отличился французский форвард Амат М'Бай, набравший 16 очков, 13 очков на счету американского разыгрывающего Мело Тримбла.
Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
65 : 74
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: М'Бай - 16, Тримбл - 13, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Ухов - 4, Руженцев - 3, Антонов - 3, Карданахишвили - 3, Хэнлан - 2, Михайловский, Курбанов
Енисей: Мартин - 28, Ратэн-Мэйс - 21, Хопкинс - 11, Балашов - 4, Долинин - 4, Бич - 3, Сонько - 3, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Белянков, Загретдинов
Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 25 марта, и встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Енисей» в воскресенье, 24 марта, сыграет с «Пармой» из Перми. Действующим лидером в группе «А» является казанский УНИКС.
Комментарии
- 20 марта 2024
-
22:38
-
22:11
-
21:54
-
21:24
-
20:43
-
19:58
-
18:58
-
17:50
-
16:29
-
16:04
-
14:52
-
14:34
-
14:01
-
13:15
-
13:05
-
12:43
-
12:35
-
12:10
-
11:46
-
11:36
-
11:35
-
10:44
-
10:21
-
09:22
-
08:00
-
06:44
-
06:25
-
05:43
-
05:33
-
05:26
-
05:21
-
03:40
-
00:48
-
00:21
-
00:00