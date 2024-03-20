ЦСКА уступил «Енисею» в рамках Единой лиги

В Москве завершился матч группового этапа Единой лиги между ЦСКА и «Енисеем» из Красноярска. Победу со счётом 74:65 одержал «Енисей».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин, на его счету 28 очков, 21 очко на свой счёт записал канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

В составе ЦСКА отличился французский форвард Амат М'Бай, набравший 16 очков, 13 очков на счету американского разыгрывающего Мело Тримбла.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 25 марта, и встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Енисей» в воскресенье, 24 марта, сыграет с «Пармой» из Перми. Действующим лидером в группе «А» является казанский УНИКС.