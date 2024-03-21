Все результаты игрового дня НБА 21 марта
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В ночь с 20 на 21 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 21 марта
- «Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» — 104:107.
- «Детройт Пистонс» – «Индиана Пэйсерс» — 103:122.
- «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» — 89:123.
- «Бостон Селтикс» – «Милуоки Бакс» — 122:119.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Юта Джаз» — 119:107.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Мемфис Гриззлиз» — 137:116.
- «Финикс Санз» – «Филадельфия Сиксерс» — 115:102.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:116.
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 107
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Гарлэнд - 20, Ньянг - 18, ЛеВерт - 16, Меррилл - 12, Окоро - 7, Моррис - 4, Портер - 2, Джером, Томпсон, Бейтс, Джонс
Майами Хит: Батлер - 30, Розир - 24, Йович - 14, Миллз - 10, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Брайант - 6, Мартин - 4, Райт - 2, Хайсмит - 2, Кэйн, Уильямс, Суидер
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 122
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Айви - 15, Дюрен - 11, Эвбуомван - 11, Мету - 8, Уайзмен - 8, Умуде - 8, Сассер - 6, Бейхайм - 6, Фурнье - 5, Браун - 2, Роден, Флинн
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 25, Халибёртон - 20, Несмит - 14, Макконнелл - 13, Джексон - 10, Макдермотт - 9, Шиппард - 9, Нембард - 7, Тёрнер - 6, Топпин - 5, Уокер - 2, Браун - 2, Джонсон, Смит
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
89 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 18, Нвора - 13, Агбаджи - 13, Рэмси - 11, Браун - 9, Олиник - 9, Дик - 5, Фриман - 4, Макдэниелс - 4, Гуйе - 3, Темпл, Портер
Сакраменто Кингз: Фокс - 20, Монк - 17, Барнс - 16, Дуарте - 14, Сабонис - 13, Мюррэй - 10, Эдвардс - 9, Митчелл - 8, Эллис - 6, Лень - 6, Макги - 2, Слоусон - 2, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уайт - 23, Браун - 21, Притчард - 19, Порзингис - 17, Хорфорд - 8, Михайлюк - 3, Бриссетт, Петерсон, Тиллман, Корнет, Спрингер
Милуоки Бакс: Лиллард - 32, Портис - 24, Миддлтон - 22, Беверли - 9, Лопес - 8, Коннотон - 7, Краудер - 7, Бисли - 6, Галлинари - 4, Боучэмп, Грин, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 107
Юта Джаз
Ньютаун
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 35, Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 18, Дорт - 9, Хэйворд - 7, Уиггинс - 6, Гидди - 5, Уоллес - 5, Уильямс - 3, Джо, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Юта Джаз: Секстон - 25, Коллинс - 16, Хендрикс - 12, Джордж - 9, Джузэнг - 9, Хортон-Такер - 8, Льюис - 6, Юртсевен - 6, Данн - 5, Сенсабо - 4, Кесслер - 4, Поттер - 3, Престон, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Томпсон - 23, Уиггинс - 22, Карри - 14, Джексон-Дэвис - 13, Пол - 12, Грин - 10, Пэйтон II - 4, Киньонес - 4, Муди - 3, Подзиемски - 2, Луни - 2, Спенсер - 2, Сантос, Шарич
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Джексон - 28, Альдама - 27, Ларэвиа - 12, Бейн - 6, Джемисон - 4, Pereira - 2, Джарро - 2, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Аллен - 32, Дюрант - 22, Букер - 18, О'Нил - 13, Бол - 10, Нуркич - 10, Ойбанкс - 4, Бил - 3, Литтл - 3, Thomas, Уэйнрайт, Родди, Гордон, Янг
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Даутин - 12, Пэйн - 12, Мартин - 11, Каунсил - 10, Бамба - 9, Батюм - 8, Хилд - 7, Макси - 6, Лоури - 5, Рид - 4
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 18, Мюррэй - 17, Саймонс - 14, Бэнтон - 12, Уокер - 12, Эйтон - 8, Рит - 8, Рупер - 8, Минайя - 3, Камара - 3, Браун, Баджи
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Леонард - 24, Харден - 19, Зубац - 14, Коффи - 11, Тайс - 10, Бостон - 9, Мун - 2, Хиланд, Такер, Пламли
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