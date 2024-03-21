Евролига: расписание всех матчей 21 марта

Сегодня, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча 31-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 21 марта

«Анадолу-Эфес» — «Альба» (начало матча — в 20:30 мск)

«Жальгирис» — «Баскония» (начало матча — в 21:00 мск)

«Олимпиакос» — АСВЕЛ (начало матча — в 22:15 мск)

«Партизан» — «Реал Мадрид» (начало матча — в 22:30 мск)

Напомним, последний, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид».