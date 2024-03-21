Евролига: расписание всех матчей 21 марта
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Сегодня, 21 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча 31-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 21 марта
«Анадолу-Эфес» — «Альба» (начало матча — в 20:30 мск)
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Жальгирис» — «Баскония» (начало матча — в 21:00 мск)
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Олимпиакос» — АСВЕЛ (начало матча — в 22:15 мск)
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Партизан» — «Реал Мадрид» (начало матча — в 22:30 мск)
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид».
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