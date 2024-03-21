Эртель смазал два штрафных в концовке, сразу после Лабери принёс УНИКСу победу трёхочковым

Совсем недавно завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречу проводили казанский УНИКС и петербургский «Зенит». Игра проходила в упорной борьбе, а её результат был неясен вплоть до самой последней секунды.

На финише матча случился ряд важных игровых моментов. Так, за 18 секунд до конца четвёртой четверти при счёте 90:88 в пользу команды из Санкт-Петербурга на линию штрафных бросков встал её лидер Томас Эртель. Разыгрывающий мог довести преимущество «Зенита» до четырёх очков, но смазал оба броска. Всего через восемь секунд трёхочковый бросок реализовал форвард УНИКСа Луи Лабери, благодаря чему казанцы и победили – 91:90.