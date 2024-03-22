Результаты всех матчей Евролиги 21 марта, турнирная таблица
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В четверг, 21 марта, состоялись матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Евролиги 21 марта:
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) 85:84;
«Жальгирис» (Литва) – «Баскония» (Испания) 94:76;
«Олимпиакос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) 80:64;
«Партизан» (Сербия) – «Реал» Мадрид (Испания) 76:88.
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 84
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Отуру, Дом, Уиллис, Джонс
Альба: Браун, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Херманнссон, Никич, Самар, Олинде, Кумадже, Тиман
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
94 : 76
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Монтвила, Бирутис, Самнер, Димша, Лавриновичюс, Мэнек, Буткевичюс, Улановас
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
80 : 64
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Сикма, Маккиссик
АСВЕЛ: Скотт, Томас, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Джексон, де Коло, Фалл, Лайти, Ндиайе, Яаков
Евролига . Регулярный чемпионат. 31-й тур
21 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
76 : 88
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Партизан: Аврамович, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински, Кабокло
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Алосен, Дек, Пуарье, Тавареш, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).
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