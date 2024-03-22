Результаты всех матчей Евролиги 21 марта, турнирная таблица

В четверг, 21 марта, состоялись матчи 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 21 марта:

«Анадолу Эфес» (Турция) – «Альба» (Германия) 85:84;

«Жальгирис» (Литва) – «Баскония» (Испания) 94:76;

«Олимпиакос» (Греция) – АСВЕЛ (Франция) 80:64;

«Партизан» (Сербия) – «Реал» Мадрид (Испания) 76:88.

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги будет проведён с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал». В прошлогоднем финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78).

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.