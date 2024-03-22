«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Чикаго»

Сегодня, 22 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева одержали победу со счётом 128:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Айо Досунму. На его счету 35 очков, два подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Демар Дерозан отметился 16 очками, двумя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 26 очков, совершил четыре подбора и сделал три передачи. Форвард Диллон Брукс отметился 23 очками, двумя подборами и одной передачей.