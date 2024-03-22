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«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Чикаго»

«Хьюстон» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Чикаго»
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Сегодня, 22 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева одержали победу со счётом 128:117.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Брукс - 23, Ландейл - 17, Томпсон - 15, Холидей - 15, Грин - 14, Ванвлит - 9, Смит II - 5, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович
Чикаго Буллз: Досунму - 35, Вучевич - 16, Дерозан - 16, Уайт - 13, Карузо - 12, Крэйг - 10, Драммонд - 9, Терри - 6, Картер, Филлипс, Битим, Тэйлор

Самым результативным игроком матча стал защитник «Чикаго» Айо Досунму. На его счету 35 очков, два подбора и две результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Демар Дерозан отметился 16 очками, двумя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 26 очков, совершил четыре подбора и сделал три передачи. Форвард Диллон Брукс отметился 23 очками, двумя подборами и одной передачей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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