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Все результаты игрового дня НБА 22 марта

Все результаты игрового дня НБА 22 марта
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В ночь с 21 на 22 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярнка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 22 марта:

«Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» – 128:115;
Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 113:100;
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» – 113:97;
«Хьюстон Рокетс» – «Чикаго Буллз» – 127:117;
«Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» – 115:108;
«Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» – 109:102;
«Орландо Мэджик» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:106.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
128 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Финикс Санз: Букер - 30, Гордон - 21, Дюрант - 19, О'Нил - 14, Аллен - 13, Бил - 12, Ойбанкс - 7, Нуркич - 7, Бол - 5, Thomas, Уэйнрайт, Родди, Литтл, Янг
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Хантер - 22, Богданович - 16, Капела - 13, Мэтьюз - 9, Крейчи - 9, Оконгву - 8, Фернанду - 4, Мэттьюз - 3, Форрест - 2, Янг, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Портер - 31, Йокич - 30, Маррей - 23, Гордон - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 4, Уотсон - 4, Браун - 3, Джордан - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ки, Пикетт
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Хартенштайн - 20, Бёркс - 18, Дивинченцо - 11, Макбрайд - 11, Ачиува - 9, Богданович - 3, Харт - 2, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
113 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Гэффорд - 24, Ирвинг - 16, Джонс - 12, Клебер - 7, Харди - 6, Лайвли - 6, Вашингтон - 6, Лоусон - 2, Экзам, Пауэлл, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 20, Джордж - 18, Кесслер - 14, Юртсевен - 10, Хендрикс - 5, Данн - 4, Сенсабо - 3, Поттер - 2, Хортон-Такер, Престон, Льюис, Саманич, Джузэнг
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
127 : 117
Чикаго Буллз
Чикаго
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Брукс - 23, Ландейл - 17, Томпсон - 15, Холидей - 15, Грин - 14, Ванвлит - 9, Смит II - 5, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович
Чикаго Буллз: Досунму - 35, Вучевич - 16, Дерозан - 16, Уайт - 13, Карузо - 12, Крэйг - 10, Драммонд - 9, Терри - 6, Картер, Филлипс, Битим, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
115 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Лиллард - 30, Адетокунбо - 21, Лопес - 17, Бисли - 16, Грин - 15, Портис - 6, Краудер - 6, Беверли - 2, Коннотон - 2, Боучэмп, Галлинари, Адетокунбо, Джексон
Бруклин Нетс: Бриджес - 24, Клэкстон - 22, Томас - 21, Джонсон - 17, Смит - 5, Шрёдер - 5, Клауни - 5, Уилсон - 4, Уотфорд - 3, Уокер - 2, Бэйтс-Диоп, Шарп
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
109 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Авдия - 17, Кисперт - 15, Пул - 14, Батлер - 8, Гилл - 8, Болдуин Мл. - 6, Холмс - 6, Дэвис - 4, Шампани, Бернард
Сакраменто Кингз: Фокс - 25, Монк - 20, Мюррэй - 16, Сабонис - 14, Барнс - 12, Митчелл - 5, Дуарте - 3, Эдвардс - 3, Эллис - 2, Лень - 2, Макги, Слоусон, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Орландо Мэджик: Саггс - 22, Банкеро - 20, Вагнер - 18, Вагнер - 14, Энтони - 10, Айзек - 9, Картер - 8, Фульц - 6, Харрис - 5, Битадзе - 4, Хьюстан - 3, Блэк - 2, Океке, Инглс, Скофилд
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 21, Уильямсон - 20, Макколлум - 18, Ингрэм - 14, Джонс - 13, Валанчюнас - 6, Робинсон-Эрл - 6, Маршалл - 4, Хоукинс - 2, Райан - 2, Альварадо, Нэнс, Зеллер

Отметим, что лидером в турнирной таблице НБА на Западе является «Оклахома-Сити Тандер» (48 побед – 20 поражений). На Востоке лидирует «Бостон Селтикс» (55 побед – 14 поражений).

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