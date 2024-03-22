В ночь с 21 на 22 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было проведено семь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 22 марта:
«Финикс Санз» – «Атланта Хоукс» – 128:115;
Денвер Наггетс» – «Нью-Йорк Никс» – 113:100;
«Даллас Маверикс» – «Юта Джаз» – 113:97;
«Хьюстон Рокетс» – «Чикаго Буллз» – 127:117;
«Милуоки Бакс» – «Бруклин Нетс» – 115:108;
«Вашингтон Уизардс» – «Сакраменто Кингз» – 109:102;
«Орландо Мэджик» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:106.
Отметим, что лидером в турнирной таблице НБА на Западе является «Оклахома-Сити Тандер» (48 побед – 20 поражений). На Востоке лидирует «Бостон Селтикс» (55 побед – 14 поражений).
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