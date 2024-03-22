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Команда Голдина не смогла пройти первый раунд «Мартовского безумия»

Команда Голдина не смогла пройти первый раунд «Мартовского безумия»
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Выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) российский центровой «Флориды Атлантик Оулз» Владислав Голдин не смог пройти первый раунд «Мартовского безумия».

Команда Голдина «Флорида Атлантик Оулз» встретилась с командой Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» и потерпела поражение со счётом 65:73 в овертайме. На счету российского баскетболиста 19 очков, девять подборов и четыре блок-шота. По итогам встречи Владислав стал лучшим игроком команды по набранным очкам.

Владислав выступает в студенческих чемпионатах в США с 2020 года. До этого баскетболист играл за ЦСКА (вторую и юниорскую команды. — Прим. «Чемпионата»). В текущем сезоне Голдин провёл 32 матча, набирая в среднем по 15 очков за игру. В марте этого года он был признан лучшим игроком недели в своей конференции NCAA.

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