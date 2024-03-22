Голдин опять попал в «Мартовское безумие». Ждать ли Влада в НБА?

Российский баскетболист Владислав Голдин второй раз подряд сыграет в плей-офф Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), получившем громкое и запоминающееся название «Мартовское безумие». В прошлом году коллектив россиянина, Флоридский атлантический университет (он же «Флорида Атлантик» — Florida Atlantic Owls), к удивлению многих дошёл до Финала четырёх, где в упорнейшей борьбе уступил «Сан-Диего Стэйт» (71:72). Несмотря на поражение, позиции Влада в США стали только прочнее. О видном российском баскетболисте (рост Голдина составляет 2,16 м) заговорили буквально все.

Мнением о нём делились уважаемые эксперты, а на авторитетном ресурсе The Athletic появилась объёмная статья, посвящённая исключительно Владу. Собственно, именно на габариты игрока из далёкой России почти сразу обратил внимание автор The Athletic: «Если вам посчастливится увидеть, как игроки «Флориды Атлантик» выходят из командного автобуса, первым человеком, которого вы, скорее всего, заметите, будет Голдин». Но не статьёй единой всем запомнился Влад. В прошлом сезоне россиянин демонстрировал отменные игровые качества, сыграв важнейшую роль в успехе своей команды и в итоге став одной из звёзд американского студенческого баскетбола.

В среднем Голдин набирал 10,2 очка и 6,5 подбора. А в решающем матче за выход в финал четырёх с сильным «Канзас Стэйт Уайлдкэтс» Влад оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов). Хорошие показатели для лиги, за которой следят миллионы американцев. «Мартовское безумие» и вовсе отдельная тема. В настоящий момент города США, которым посчастливилось иметь выступающий в плей-офф NCAA университет, буквально живут этим событием. Баннеры, афиши и прочая реклама никому не позволят переключиться на что-то другое. Да и едва ли это возможно. Внимание к турниру так велико, что время от времени в прессе появляются сводки об интересе к спортивному событию со стороны ФБР. Исключительно профессиональному. Плей-офф NCAA так важен для США, что риск любых нарушений должен быть пресечён в зародыше — опытные агенты Федерального бюро расследования неустанно держат руку на пульсе.

Коррупционный скандал в NCAA от 2019 года, заголовок ESPN Фото: скриншот

После поражения в полуфинале «Мартовского безумия» прошлого года Влад заявлял, что в 2024-м команда станет сильнее и выступит ещё лучше. Надо признать, что сам Голдин делает для этого всё возможное. И без того хорошая статистика россиянина прошлого года в нынешнем стала ещё сильнее: 15,6 очка в среднем за матч (второй показатель в команде), 6,8 подбора (лучший в команде), 1,6 блок-шота (лучший в команде), второй по реализации показатель бросков с игры (67% — при этом на первом месте в «Совах» парень, сыгравший лишь в 12 матчах — у Влада их 33) и четвёртый во всей лиге.

В прошлом году «Совы» вышли в «Мартовское безумие» всего во второй раз за всю историю своих выступлений в турнире. Аппетит приходит во время еды, по крайней мере, для Влада и компании. Первый шаг к повторению недавнего успеха они уже сделали и теперь вновь играют в плей-офф.

Конечно, не все студенты в будущем станут профессиональными игроками. Они и сами это знают. Для многих ребят, выступающих в студенческом баскетболе, это просто бесценный опыт и тёплые воспоминания, которые они пронесут до самой старости. В случае с Голдиным ситуация иная. На вопрос «Матч ТВ», как он видит дальнейшую жизнь, Влад ответил вполне однозначно: «Буду продолжать играть в баскетбол. Со временем — профессионально. Может, в Америке, может, в Европе или России, но играть обязательно буду».

Владислав Голдин Фото: Ethan Miller/Getty Images

Остаться в США и попасть в НБА 22-летний россиянин имеет все шансы. «Мартовское безумие» — отличная возможность для этого. Скауты, тренеры и различные аналитики внимательно следят за каждым баскетболистом, обладающим данными для игры в североамериканской лиге. У Голдина такие данные точно есть. «В связи с нынешней политической ситуацией «драфтануться» будет проще тем ребятам, которые выступают в NCAA или в Европе. Ближайшая троица, которая находится на карандаше у скаутов в США — Дёмин из «Реала», Савков из G-лиги (сейчас Павел на правах аренды выступает за «Гипускоа» во втором испанском дивизионе. — Прим. «Чемпионата») и Голдин из студенческой лиги, их и стоит ждать в НБА», — поделился ранее мнением с «Матч ТВ» Антон Понкрашов.

Помимо классных статистических показателей, Влад прибавил и в других аспектах. В частности, в таком важном, как уверенность на площадке. Отношение соперников к российскому семифутеру в этом году стало гораздо серьёзнее. Но Голдина это не слишком заботит. Понимая свои возможности, лидер «сов» старается их использовать по-максимуму. Россиянин не раз находил выход из сложных игровых ситуаций. И даже оказываясь в окружении троих игроков противоположной команды, как случилось в недавнем матче, Голдин в лучших традициях доминирующих игроков НБА, разбирается с ними и свои два очка кладёт.

Владислав Голдин Фото: кадр из трансляции

Окажется Влад в НБА в ближайшее время или нет, на самом деле не так важно. Главное, сам Голдин решил связать своё будущее с баскетболом. Он в любом случае ещё крайне молод, а, значит, возможность для прогресса у него будет. Тимофей Мозгов, обладающий тем же ростом, попал в НБА только в канун 24-летия.

Но даже не это для Голдина сейчас самое важное. Впереди матч с престижным американским Северо-Западным университетом (Northwestern Wildcats), от которого будет зависеть, продолжатся ли и дальше приключения «сов» в «Мартовском безумии» 2024 года. Примечательно, что в последних десяти матчах Влад не на шутку разогнался, улучшив свою и так отменную результативность до 19,5 очка в среднем за игру. Будет ли этого достаточно, чтобы пройти в следующий раунд, узнаем совсем скоро. Встреча с Дикими котами из Иллинойса состоится в ночь с 22 на 23 марта, о чём «Чемпионат» обязательно расскажет по итогам.