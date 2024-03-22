НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич продолжает лидировать

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Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Лука Дончич делит в нём третье место с Яннисом Адетокумбо, а Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать.

На этой неделе Никола Йокич провел очередную отличную игру в победном матче «Денвер Наггетс» против «Миннесоты Тимбервулвз». Двукратный MVP Никола Йокич остается фаворитом на завоевание звания в этом году.

Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер находится в рейтинге на втором месте. Третье место делят два игрока: Лука Дончич и Яннис Адетокумбо.

До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.

1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»

Статистика сезона: 26,1 очков за игру, 12,3 подборов, 9 передач.

2. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»

Статистика сезона: 30,9 очков, 5,6 подборов, 6,4 передач.

3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки Бакс»

Статистика сезона: 30,7 очков, 11,2 подборов, 6,4 передач.

3. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»

Статистика сезона: 34,1 очка за игру, 9 подборов, 9,8 передач.

5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»

Статистика сезона: 27,1 очков за игру, 8,3 подборов, 4,9 передач.

6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»

7. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»

8. Кевин Дюрант, «Финикс Санз»

9. Девин Букер, «Финикс Санз»

10. Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»