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НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич продолжает лидировать

НБА обновила свой рейтинг MVP: Никола Йокич продолжает лидировать
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Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг самых ценных игроков. Лука Дончич делит в нём третье место с Яннисом Адетокумбо, а Никола Йокич продолжает безоговорочно лидировать.

На этой неделе Никола Йокич провел очередную отличную игру в победном матче «Денвер Наггетс» против «Миннесоты Тимбервулвз». Двукратный MVP Никола Йокич остается фаворитом на завоевание звания в этом году.

Разыгрывающий команды «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер находится в рейтинге на втором месте. Третье место делят два игрока: Лука Дончич и Яннис Адетокумбо.

До конца регулярного чемпионата осталось 23 дня.

1. Никола Йокич, «Денвер Наггетс»
Статистика сезона: 26,1 очков за игру, 12,3 подборов, 9 передач.
2. Шей Гилджес-Александер, «Оклахома Сити-Тандер»
Статистика сезона: 30,9 очков, 5,6 подборов, 6,4 передач.
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки Бакс»
Статистика сезона: 30,7 очков, 11,2 подборов, 6,4 передач.
3. Лука Дончич, «Даллас Маверикс»
Статистика сезона: 34,1 очка за игру, 9 подборов, 9,8 передач.
5. Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»
Статистика сезона: 27,1 очков за игру, 8,3 подборов, 4,9 передач.
6. Домантас Сабонис, «Сакраменто Кингз»
7. Кавай Леонард, «Лос-Анджелес Клипперс»
8. Кевин Дюрант, «Финикс Санз»
9. Девин Букер, «Финикс Санз»
10. Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

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