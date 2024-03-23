Карточка с автографами Леброна и Бронни Джеймсов была продана на аукционе за $ 114 тыс.

Карточка с двойным автографом Леброна Джеймса и его сына Бронни была продана на аукционе за шестизначную сумму — $ 114 тыс.

Карточка Bowman U Chrome Superfractor 2023 с автографами Джеймсов получила от PSA (профессиональный спортивный аутентификатор) оценку 10. На ней изображены Бронни в форме команды Университета Южной Калифорнии и Леброн в форме школьной команды Сент-Винсент-Сент-Мэри.

Любой автограф Леброна, даже одиночный, пользуется большим спросом из-за его статуса одного из величайших игроков в истории НБА. В своём 21-м сезоне в возрасте 39 лет Леброн набирает в среднем 25,5 очка, 8,1 передачи и 7,2 подбора за игру.

Леброн Джеймс — 20-кратный участник Матча всех звёзд, четырёхкратный чемпион НБА, четырёхкратный MVP финала НБА и четырёхкратный MVP НБА, а также лучший бомбардир лиги за всю историю (40 179 очков за карьеру).

Его сыну Бронни 19 лет, он заканчивает свой первый сезон в студенческом баскетболе в Университете Южной Калифорнии. Бронни набирает в среднем 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи за игру.