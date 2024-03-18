Бронни Джеймс всё-таки попадёт в НБА? Каким получился первый сезон сына Леброна в NCAA

Подающий надежды Бронни Джеймс официально закончил свой первый профессиональный сезон в студенческой лиге NCAA. 19-летнего сына легендарного Леброна Джеймса ожидает очень непростой выбор между тем, чтобы выставить свою кандидатуру на драфт 2024 года или провести ещё один сезон в колледже. Так как большинство аналитиков и экспертов в баскетболе не уверены в готовности Бронни проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации. Так каким же получился первый год Джеймса-младшего в Университете Южной Калифорнии (USC)?

Бронни начинал карьеру в NCAA после остановки сердца, которую парень пережил летом 2023 года. Хорошо, что всё обернулось без печальных последствий и сейчас сына Короля ничего не беспокоит. Но это сразу же породило множество мнений, что Джеймсу-младшему будет трудно справляться с нагрузками в студенческом баскетболе и на его карьере практически уже можно ставить крест. Бронни доказал обратное. Хоть юный баскетболист и не сверкал на паркетах в NCAA, но упорства и скромности ему не занимать.

Южная Калифорния с Бронни в составе не пробилась в плей-офф «Мартовского безумия» — главного турнира NCAA. При этом команда заняла восьмое место в конференции Pac-12, имея отрицательный баланс побед и поражений в регулярном чемпионате — 15-18. Сын Леброна особо не впечатлил своей игрой и лишь в трёх играх в сезоне набрал как минимум 10 очков.

Статистика Бронни Джеймса в NCAA за 25 игр Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Большинство аналитиков и скаутов советуют нашему главному герою провести ещё один сезон в колледже, так как прошедший сезон сложился для него неудачно. Он пропустил большую часть подготовительного процесса из-за сердечного приступа и долгое время отсутствовал по ходу сезона в связи с реабилитацией. При этом все отмечают тот факт, что Бронни есть куда расти во всех аспектах игры. Даже с точки зрения атлетичности сын невероятно одарённого физически Леброна не выглядит настолько монструозным, как его отец в 19 лет.

Поэтому ещё один год в USC может дать ему возможность сделать более успешную карьеру, чем если он сейчас примет решение выставить свою кандидатуру на драфт. Влияние Короля в НБА практически безгранично, и некоторые команды могут захотеть предпринять попытку выбрать Бронни, чтобы затащить к себе Леброна под конец карьеры. Но надо ли это кому-то? Больше да, чем нет.

Допустим, условному «Шарлотт Хорнетс» будет выгодно с любой точки зрения заполучить Джеймсов к себе в коллектив. Отец и сын устроят шоу, которое не снилось многим, при этом, вероятно, будут официальные проводы Леброна на пенсию, что само по себе уже невероятное событие. Сейчас рано делать выводы о том, как развернётся карьера Бронни и о дальнейших перспективах его в НБА. Однако хочется сказать, что пока лишь факт родства с легендой баскетбола может помочь попасть ему в команду уровня НБА.

В общем, время на раздумья у Бронни есть. Леброн уверяет, что не будет давить на сына и тот сам вправе принимать судьбоносное решение, но что-то в это верится с трудом. Карьера Джеймса понемногу уходит в закат, а желание стать первым в истории НБА игроком, который сыграет со своим собственным сыном в лиге, никуда не делось. Драфт 2024 года обещает быть хуже по качеству талантов, чем следующий — 2025 года. Поэтому можно прыгнуть не в тот вагон и вообще не попасть в НБА… Верим в счастливый конец истории Леброна и Бронни в НБА или же молодой парень выберет свой путь? Ответ нам будет дан совсем скоро.