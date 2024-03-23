Леброн Джеймс: не думаем о посеве на плей-офф

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его команда не сосредоточена на посеве перед плей-офф, а пытается просто выиграть как можно больше матчей в оставшейся части регулярного чемпионата.

«В конце концов, мы не особо сосредоточены на посеве. Мы просто думаем о тех вещах, которые можем контролировать. Мы не сможем контролировать посев, если соперники будут играть хорошо.

Что мы можем контролировать, так это выйти и играть, попытаться выиграть как можно больше игр и там уже посмотреть, где мы окажемся», — приводит слова Леброна Джеймса издание «Лос-Анджелес Таймс».

После домашнего матча с «Индианой Пэйсерс» «Лейкерс» сыграют на выезде с «Милуоки Бакс», «Мемфис Гриззлиз» и снова с «Индианой».