Гилберт Аренас и Шеннон Шарп оценили перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас и бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Шеннон Шарп во время выступления на канале Nightcap в YouTube поделились мыслями о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Всё будет зависеть от Леброна. Не от «Лейкерс», а именно от Леброна», — сказал Аренас.

«Если они встретятся с «Оклахома-Сити Тандер», они её пройдут», — добавил Шарп.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. На счету «Лейкерс» 37 побед и 32 поражения.

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