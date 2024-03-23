Матч «Самара» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт 25 марта

Матч Единой Лиги ВТБ «Самара» — «Пари Нижний Новгород», который был запланирован на 24 марта, не состоится в срок в связи с трагедией в Подмосковье. Встреча пройдёт 25 марта во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар.

Ранее 20 марта «Пари Нижний Новгород» одержали победу над клубом «Минск» со счётом 74:61. «Самара» в свою очередь победили команду «Автодор» со счётом 70:66.