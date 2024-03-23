Алексей Швед оформил очередной трипл-дабл за «Шаньси»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) российский защитник Алексей Швед, в настоящий момент выступающий за «Шаньси Лунгс», оформил очередной трипл-дабл за китайский клуб.

В матче с «Циндао Даблстар» Швед провёл на паркете больше 35 минут и за это время набрал 23 очка и совершил 10 подборов, 10 передач и два перехвата.

В настоящий момент, после 27 матчей, «Шаньси Лунгс» занимает 12-е место в зачёте Китайской баскетбольной ассоциации (КБА). Команда одержала 23 победы и потерпела 24 поражения.

Напомним, прошлый сезон Алексей провёл за ЦСКА, но решил покинуть российскую команду по собственному желанию в августе 2023 года.