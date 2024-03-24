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Хьюстон Рокетс — Юта Джаз 147:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 24 марта

«Хьюстон» выиграл в восьмой раз подряд, победив «Юту», Джейлен Грин набрал 41 очко
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В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 147:119.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
147 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Ванвлит - 34, Грин - 21, Брукс - 12, Холидей - 7, Тэйт - 7, Ландейл - 6, Баллок - 6, Смит II - 5, Томпсон - 4, Уильямс - 4, Марьянович
Юта Джаз: Коллинс - 25, Секстон - 20, Сенсабо - 16, Джордж - 15, Льюис - 12, Кесслер - 12, Хендрикс - 9, Джузэнг - 8, Данн - 2, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Поттер

«Рокетс» прочно захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с перевесом в 26 очков. К большому перерыву «Хьюстон» был впереди уже на 30 очков. Во второй половине хозяева не позволили «Джаз» подобраться в счёте, выиграв матч с перевесом «+28».

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 41 очко при четырёх подборах и четырёх результативных передачах. Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Юта», напротив, потерпела пятое поражение кряду.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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