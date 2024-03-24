«Хьюстон» выиграл в восьмой раз подряд, победив «Юту», Джейлен Грин набрал 41 очко

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 147:119.

«Рокетс» прочно захватили лидерство с первой четверти, которую выиграли с перевесом в 26 очков. К большому перерыву «Хьюстон» был впереди уже на 30 очков. Во второй половине хозяева не позволили «Джаз» подобраться в счёте, выиграв матч с перевесом «+28».

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 41 очко при четырёх подборах и четырёх результативных передачах. Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Юта», напротив, потерпела пятое поражение кряду.