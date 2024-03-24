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Все результаты игрового дня НБА 24 марта

Все результаты игрового дня НБА 24 марта
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В ночь с 23 на 24 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 24 марта

  • «Нью-Йорк Никс»  –  «Бруклин Нетс»  – 105:93.
  • «Орландо Мэджик»  –  «Сакраменто Кингз»  – 107:109.
  • «Атланта Хоукс»  –  «Шарлотт Хорнетс»  – 132:91.
  • «Хьюстон Рокетс»  –  «Юта Джаз»  – 147:119.
  • «Чикаго Буллз»  –  «Бостон Селтикс»  – 113:124.
  • «Вашингтон Уизардс»  –  «Торонто Рэпторс»  – 112:109.
  • «Сан-Антонио Спёрс»  –  «Финикс Санз»  – 106:131.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс»  –  «Денвер Наггетс»  – 111:114.
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 31, Макбрайд - 26, Брансон - 17, Хартенштайн - 17, Харт - 6, Бёркс - 5, Богданович - 3, Ачиува, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
Бруклин Нетс: Томас - 19, Бриджес - 18, Джонсон - 13, Уокер - 9, Шрёдер - 9, Смит - 8, Шарп - 5, Клэкстон - 5, Уотфорд - 3, Уилсон - 2, Финни-Смит - 2, Бэйтс-Диоп, Клауни
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
107 : 109
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Орландо Мэджик: Айзек - 25, Банкеро - 22, Вагнер - 18, Энтони - 16, Саггс - 9, Хьюстан - 6, Фульц - 4, Вагнер - 4, Картер - 3, Блэк, Океке, Инглс, Ховард, Скофилд, Битадзе
Сакраменто Кингз: Фокс - 31, Мюррэй - 22, Сабонис - 21, Эллис - 19, Барнс - 9, Дуарте - 5, Митчелл - 2, Монк, Макги, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Лень
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
132 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Мюррей - 28, Фернанду - 25, Мэтьюз - 20, Богданович - 12, Капела - 12, Хантер - 11, Крейчи - 9, Мэттьюз - 6, Уиндлер - 5, Форрест - 4, Джонсон, Янг
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 27, Миллер - 13, Ричардс - 12, Покушевски - 9, Манн - 9, Мицич - 8, Уильямс - 7, Дав. Бертанс - 6, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
147 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Ванвлит - 34, Грин - 21, Брукс - 12, Холидей - 7, Тэйт - 7, Ландейл - 6, Баллок - 6, Смит II - 5, Томпсон - 4, Уильямс - 4, Марьянович
Юта Джаз: Коллинс - 25, Секстон - 20, Сенсабо - 16, Джордж - 15, Льюис - 12, Кесслер - 12, Хендрикс - 9, Джузэнг - 8, Данн - 2, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Поттер
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Карузо - 14, Вучевич - 14, Досунму - 14, Терри - 12, Уайт - 11, Крэйг - 11, Драммонд - 7, Битим - 2, Картер, Грин, Тэйлор
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Хозер - 23, Хорфорд - 23, Уайт - 17, Притчард - 15, Корнет - 8, Бриссетт - 7, Михайлюк - 3, Тиллман - 2, Дэвисон, Уолш, Спрингер, Кета
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Авдия - 22, Пул - 18, Кисперт - 18, Кузма - 16, Холмс - 15, Багли III - 10, Батлер - 7, Дэвис - 4, Болдуин Мл. - 2, Вукчевич, Шампани, Бернард, Гилл
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 31, Дик - 17, Олиник - 14, Агбаджи - 12, Браун - 11, Рэмси - 8, Нвора - 7, Фриман - 4, Темпл - 3, Гуйе - 2, Макдэниелс, Буше
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 131
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 14, Вембаньяма - 13, Уэсли - 12, Коллинс - 11, Мамукелашвили - 11, Джонс - 10, Сохан - 7, Брэнэм - 7, Грэм - 6, Осман - 5, Барлоу - 4, Шампани - 4, Васселл - 2
Финикс Санз: Букер - 32, Дюрант - 25, Бил - 13, Бол - 13, Гордон - 12, Ойбанкс - 10, Аллен - 8, Нуркич - 6, О'Нил - 4, Янг - 4, Родди - 2, Литтл - 2, Окоги, Thomas
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Рит - 24, Хендерсон - 22, Камара - 16, Уокер - 15, Бэнтон - 14, Мюррэй - 11, Браун - 4, Рупер - 3, Хагенс - 2, Баджи
Денвер Наггетс: Джексон - 23, Гордон - 22, Браун - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Портер - 12, Джордан - 11, Гиллеспи - 11, Уотсон - 3, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Ки, Хафф
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