Потасовка между игроками «Юты» и «Хьюстона» во время матча. Видео
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В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 147:119.
В конце первой четверти между игроками Джаббари Смитом и Крисом Данном произошла стычка, которая переросла в массовую потасовку.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.
Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 41 очко при четырёх подборах и четырёх результативных передачах.
Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Юта», напротив, потерпела пятое поражение кряду.
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
147 : 119
Юта Джаз
Ньютаун
Хьюстон Рокетс: Грин - 41, Ванвлит - 34, Грин - 21, Брукс - 12, Холидей - 7, Тэйт - 7, Ландейл - 6, Баллок - 6, Смит II - 5, Томпсон - 4, Уильямс - 4, Марьянович
Юта Джаз: Коллинс - 25, Секстон - 20, Сенсабо - 16, Джордж - 15, Льюис - 12, Кесслер - 12, Хендрикс - 9, Джузэнг - 8, Данн - 2, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Поттер
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