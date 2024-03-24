Потасовка между игроками «Юты» и «Хьюстона» во время матча. Видео

В ночь с 23 на 24 марта мск на паркете «Тойота-центра» в американском Хьюстоне завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Хьюстон Рокетс» обыграли «Юту Джаз» со счётом 147:119.

В конце первой четверти между игроками Джаббари Смитом и Крисом Данном произошла стычка, которая переросла в массовую потасовку.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин («Хьюстон»), набравший 41 очко при четырёх подборах и четырёх результативных передачах.

Для «Рокетс» эта победа стала восьмой подряд в регулярном чемпионате НБА. «Юта», напротив, потерпела пятое поражение кряду.