Кармело Энтони назвал стартовую пятёрку игроков, которые не представляют США

Бывший лёгкий форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором назвал стартовую пятёрку из игроков, не представляющих США.

Стартовая пятёрка сборной мира по мнению Кармело Энтони:

Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Кристапс Порзингис («Бостон Селтикс»).

Кармело Энтони провёл в НБА 19 сезонов и является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной США.

Напомним, сегодня комиссионер НБА Адам Сильвер подтвердил, что на Матче всех звёзд команды будут разделены на игроков из США и остального мира.