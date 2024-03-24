Неманья Бьелица объявил о завершении карьеры

Сербский форвард Неманья Бьелица объявил о своём уходе из профессионального спорта.

В своем посте в социальных сетях сербский форвард написал письмо, в котором выразил свою признательность баскетболу и поблагодарил некоторых людей и команды, которые внесли свой вклад в его путь.

С конца сезона-2021/2022 сербский форвард испытывал трудности с травмами, которые сильно ограничивали его игровое время.

Последний раз он заключил контракт с белградской «Црвеной Звездой», но расстался с клубом в начале сезона-2023/2024 и не провёл в составе сербской команды ни одного матча в Евролиге.

Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА баскетболист провёл семь лет. На международной арене Бьелица имеет серебро чемпионата Европы 2009 года, а также серебро чемпионата мира 2014 года в составе сборной Сербии.