Джамал Кроуфорд назвал причины увеличения результативности в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джамал Кроуфорд высказался об увеличении результативности в лиге.

«Думаю, это совокупность факторов. Количество талантов растёт, но и защитник сегодня ограничен в своих возможностях. Вам нельзя трогать человека. А это означает свободу передвижения, все хотят увидеть демонстрацию мастерства игроков, и счёт сегодня просто невероятен.

Также стоит учитывать силу трёхочкового и тот факт, что каждый может выполнить его, если появляется возможность. Раньше было ограничение, это делали те парни, которые действительно умели бросать. Теперь у вас есть ролевые игроки, набирающие по 14-15 «трёшек» за игру», — сказал Кроуфорд в The Dan Patrick Show.