Матч «Самара» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт без зрителей

Перенесённый матч Единой лиги ВТБ между командами «Самара» и «Пари Нижний Новгород» пройдёт без зрителей, сообщает пресс-служба самарской команды.

Напомним, встреча пройдёт 25 марта во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар.

Ранее 20 марта «Пари Нижний Новгород» одержал победу над клубом «Минск» со счётом 74:61. «Самара», в свою очередь, победила команду «Автодор» со счётом 70:66.