Джеймс Харден схватил за шею бывшего одноклубника во время борьбы под кольцом

Сегодня, 25 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» (107:121). Во время второй четверти произошёл забавный эпизод, в котором разыгрывающий хозяев Джеймс Харден схватил за шею своего бывшего товарища по команде Тайриза Макси.

Стоит отметить, что Макси дружелюбно отреагировал на этот эпизод, а судьи не стали наказывать Хардена.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, на данный момент «Клипперс» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 44 победы при 26 поражениях. «Филадельфия» идёт седьмой на Востоке (39-32).