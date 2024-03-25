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«Он — фрик». Школьный тренер Леброна Джеймса высказался о форварде

«Он — фрик». Школьный тренер Леброна Джеймса высказался о форварде
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Кейт Дамборт, школьный тренер лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о 39-летнем форварде.

«Он — фрик. Я имею в виду, он умственный фрик. Я думаю, что он сможет играть столько, сколько захочет… Это его заслуга в том, как сильно он любит игру. Я постоянно говорю нашим ребятам: «Ты не сможешь играть так долго, так упорно и так хорошо, как Леброн, если не будешь просто любить это». Он просто любит это», — приводит слова Джеймса The Sports Rush.

Ранее Леброн Джеймс заявил, что его команда не сосредоточена на посеве перед плей-офф, а пытается просто выиграть как можно больше матчей в оставшейся части регулярного чемпионата.

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