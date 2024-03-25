Яннис Адетокунбо имеет личный рекорд 4-1 против соперников на звание MVP

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо имеет личный рекорд 4-1 в противостояниях со своими основными соперниками на звание самого ценного игрока сезона (MVP) НБА.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация обновила свой рейтинг MVP, в нём уверенно лидирует игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич (26,1 очка за игру, 12,3 подбора, девять передач), на втором месте разыгрывающий «Оклахома Сити-Тандер» Шей Гилджес-Александер (30,9 очка, 5,6 подбора, 6,4 передачи). Яннис Адетокунбо (30,7 очка, 11,2 подбора, 6,4 передачи) делит в рейтинге третье место с разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем (34,1 очка за игру, девять подборов, 9,8 передачи).

Двукратный MVP Никола Йокич остаётся фаворитом на завоевание звания в этом году. Но Яннис Адетокунбо и его команда «Милуоки Бакс» чаще всего обыгрывали команды соперников греческого игрока нигерийского происхождения на звание MVP.