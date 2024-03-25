«Уралмаш» и «Самара» обеспечили себе место в плей-ин Единой лиги

«Уралмаш» и «Самара» застолбили за собой место в плей-ин турнира Единой лиги ВТБ.

Екатеринбургский «Уралмаш» сегодня, 25 марта, победил в домашнем матче саратовский «Автодор» со счётом 82:66. БК «Самара» дома уступил клубу «Пари Нижний Новгород» со счётом 70:80.

За две оставшиеся путёвки в эту стадию турнира сражаются сразу пять клубов — саратовский «Автодор», московские клубы МБА и «Руна», казахстанская «Астана» и БК «Пари Нижний Новгород».

В рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ командам группы Б предстоит сыграть ещё по шесть матчей.

Согласно регламенту турнира, команды группы А напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы Б по итогам второго этапа сразятся в плей-ин — за два оставшихся места в плей-офф.