Новичок «Локо» Патрик Миллер: я уже готов помочь команде

Новобранец «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер присоединился к свой новой команде, провёл полноценную тренировку и уже готов помочь клубу в розыгрыше Единой лиги ВТБ.

«Работы много, настроение отличное, я рад наконец-то приступить к занятиям. Был определённый джетлаг, в ночь приезда я совсем не спал. Но я улыбаюсь, такой уж я человек. А вот на площадке вы этого уже не увидите, в игре я сама серьёзность.

Я уже вхожу в нужный ритм и готов помочь команде всем, на что способен. Втягивающая работа прошла здорово – знакомился с требованиями, комбинациями. Где бы я ни играл, всегда на первых порах на помощь приходят те, кто сам ещё восстанавливается, а с ними и молодёжь. В общем, всегда есть те, кто может помочь тренерам интегрировать новичка в игровые комбинации. Так что в первые дни приезда у меня была отличная компания друзей-товарищей, которые, пока я учился, мне помогали», — приводит слова 31-летнего американского разыгрывающего пресс-служба «Локомотива-Кубань».

В нынешнем сезоне Миллер выступал за австралийский «Кэрнс Тайпанс». В 25 матчах он набирал в среднем 19,1 очка, делал 5,7 передачи, 3,9 подбора и 1,2 перехвата за 32 минуты на площадке. Патрик является обладателем Кубка ФИБА-Европа в составе израильского «Ирони» Нес-Циона. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим игроком турнира по результативности (15,6) и передачам (6,0).