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Энтони Дэвис провёл спарринг с боксёром Джаленом Уокером

Энтони Дэвис провёл спарринг с боксёром Джаленом Уокером
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис провёл спарринг с непобеждённым боксёром Джаленом Уокером.

Обладающий ростом 208 сантиметров баскетболист, похоже, решил отвлечься от мяча и побоксировал со 173-саниметровым боксёром Джаленом Уокером (12 побед, одна нокаутом, ни одного поражения). Видео с этим прошлогодним спаррингом опубликовал Уокер в своих соцсетях.

Несмотря на преимущество в росте, размахе рук и весе, звезда «Лейкерс» так и не смог плотно попасть по своему оппоненту. Джален со своей стороны не наносил никаких ударов и просто танцевал вокруг Дэвиса, уклоняясь от каждого его удара.

Джален Уокер сейчас готовится к бою против Алехандро Герреро. Они проведут поединок 13 апреля.

Что касается Дэвиса, то ему и его команде предстоит шестиматчевая гостевая серия в рамках регулярного чемпионата НБА.

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