Желько Обрадович: Николич научил меня думать о малейших деталях игры

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал, как югославский тренер, член Зала славы баскетбола и Зала славы ФИБА Александр Николич способствовал его становлению в качестве одного из лучших тренеров Европы.

«Я начал тренировать в 1991 году, а сейчас на дворе 2024-й. Прошло много времени, баскетбол сильно изменился за этот период. Мне нравится, что моя команда демонстрирует умную, качественную игру. Нужно эволюционировать, думать обо всём, и, по моему мнению, даже мелкие детали имеют значение.

У меня была прекрасная возможность поработать с моим профессором Александром Николичем. Он действительно заботился о деталях. Наверное, из-за него меня так волнуют все детали игры», — рассказал Желько Обрадович в новом выпуске фильма «Вдохновители Евролиги».