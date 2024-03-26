«Хьюстон» одержал девятую победу кряду и вплотную приблизился к зоне плей-ин Запада

Сегодня, 26 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева одержали победу со счётом 110:92.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Далано Бэнтон. На его счету 28 очков, 11 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде защитник Скут Хендерсон отметился 15 очками, тремя подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Хьюстона» стал защитник Джейлен Грин. Он набрал 27 очков, совершил шесть подборов и отдал три передачи. Центровой Джок Ландейл отметился 17 очками, девятью подборами и двумя передачами.

После 71 матча «Хьюстон» занимает 11-е место в Западной конференции с 36 победами и 35 поражениями, находясь в 0,5 победах от зоны плей-ин (на девятом месте — «Голден Стэйт Уорриорз»). «Портленд» расположился на 14-й строчке с 19 победами в 72 играх.