«Олимпиакос» опроверг информацию о сделке с Кинаном Эвансом

Греческий «Олимпиакос» опроверг сообщения о сделке с американским защитником «Жальгириса» Кинаном Эвансом.

Ранее появилась информация об интересе «Олимпиакоса» к игроку.

«Всё, что пишут о трансферах, подписаниях, планах и договорённостях, не соответствует действительности», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Олимпиакоса».

Эванс является одним из лучших игроков Евролиги в этом сезоне, набирая в среднем 17,3 очка, 2,7 подбора, 3,9 передачи и 1,3 перехвата за игру.

Также стоит отметить, что недавно «Олимпиакос» подписал нескольких игроков из «Жальгириса» — Томаса Уолкапа (2021), Игнаса Браздейкиса (2023) и Наза Митру-Лонга (середина 2023).

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