Леброн Джеймс пропустит предстоящий матч с «Бакс» из-за травмы

Игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) и лидер команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет вынужден пропустить предстоящую игру с клубом «Милуоки Бакс», которая состоится завтра, 27 марта, из-за травмы левого голеностопа. Об этом сообщил инсайдер НБА Эдриан Войнаровски.

Напомним, что на данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают 9-ю позицию в турнирной таблице Западной Конференции НБА. «Лейкерс» ведут серию побед из трёх матчей. В последней игре «Лос-Анджелес Лейкерс» победили команду «Индиану Пэйсерс» со счётом 150:145.

Леброн Джеймс в среднем за текущий сезон набирает 25.4 очков, делает 7.2 подборов, а также успешно реализует 58.1% двухочковых и 40.6% трёхочковых бросков.