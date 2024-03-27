Игрок «Вулвз» и «Фенербахче» Артурс Загарс может досрочно вернуться в строй

Латвийский разыгрывающий вильнюсского «Вулвз» и стамбульского «Фенербахче» Артурс Загарс может вернуться в игру раньше, чем предполагалось.

Загарс может вернуться в строй в апреле, хотя ранее предполагалось, что он выбыл до конца сезона.

«Сам я, конечно, хочу вернуться как можно скорее, поэтому я благодарен близким мне людям, которые сдерживают меня.

Трудно назвать конкретную дату. Но если все пойдет нормально, то может быть, в середине или конце апреля. Это будет зависеть от того, как поведёт себя моё колено», — приводит слова игрока Basket News.

Артурс Загарс порвал одну из связок в колене за 2 минуты до конца овертайма матча чемпионата Литвы против «Литкабелиса». Загарс пошел в проход и подвернул левую ногу. Он пролежал несколько минут на паркете, после чего врачи команды помогли ему добраться до раздевалки.

На ЧМ-2023 Загарс вошел во вторую сборную турнира, после чего подписал трехлетний контракт с «Фенербахче», но на сезон-2023-2024 был отдан в аренду в выступающий в Еврокубке «Вулвз».

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